08-11-2016 20:44

Eleições para Conselho Geral da UBI decorrem amanhã

Realizam-se amanhã as eleições para o Conselho Geral da UBI, o órgão que vai escolher o próximo reitor da universidade.

Concorrem duas listas de professores, três de estudantes e quatro de funcionários. De acordo com os estatutos, os docentes vão eleger 15 representantes no Conselho Geral, os alunos cinco e os funcionários apenas um. O novo órgão ficará completo posteriormente com a escolha de oito personalidades externas à UBI, uma das quais vai ser eleita para a presidência.

Uma das listas dos professores é liderada por Ana Paula Duarte (Faculdade de Ciências da Saúde), que já manifestou apoio à recandidatura de António Fidalgo a reitor. A docente é acompanhada por Fernando Santos, Helena Alves André Barata e António Tomé. A segunda lista é encabeçada por Ignácio Verde (Faculdade de Ciências da Saúde), seguido de Ana Paula Costa, José Neves Dias, Pedro Marques da Silva e Graça Sardinha.