08-11-2016 16:44

Marie Curie recordada na BMEL

Novembro é o mês de Marie Curie na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda.

A cientista polaca naturalizada francesa (1867-1934) conduziu pesquisas pioneiras no ramo da radioatividade e foi a primeira mulher a ganhar o Prémio Nobel e a primeira pessoa a ganhar o Prémio Nobel duas vezes.

Foi ainda a primeira mulher a ser admitida como professora na Universidade de Paris. O programa dedicado a Marie Curie arrancou com a exposição “Vida e obra de Marie Sklodowska-Curie”. E hoje será exibido o documentário “Marie Curie – além do mito”, de Michel Vuillermet, enquanto na quinta-feira terá lugar uma conferência de Décio Martins, professor no Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

A 16 de novembro Sandra Soares (UBI) falará sobre “Marie Curie e o Radão”. A evocação da cientista termina no último dia de novembro com uma oficina de ciência orientada por Alina Louro.