08-11-2016 11:06

Cidade Natal regressa a 1 de dezembro

A partir do dia 1 de dezembro a Guarda transforma-se mais uma vez em Cidade Natal, anunciou ontem o Presidente da Câmara em conferência de imprensa.

A iniciativa dá cor à Praça Velha até ao dia 25 de dezembro e vai manter os mesmos moldes do ano anterior, com o universo do Pai Natal e o dos Duendes, uma Pista de Gelo e uma série de atividades dedicadas sobretudo aos mais pequenos.

Este ano a autarquia aposta novamente na «mais alta Passagem de Ano». A Guarda vai entrar em 2017 com um concerto de Amor Electro, e o DJ Nuno Luz, na Praça Velha, e para a última noite do ano está também reservado um espetáculo de Videomapping. ´

As cores do natal chegam à Guarda no dia da cidade, a 27 de novembro, com a iluminação.