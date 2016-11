07-11-2016 11:48

Pinhel e Foz Côa integram parceria regional de divulgação da ópera

Os municípios de Pinhel e Vila Nova de Foz Côa integram parceria com autarquias da região Centro para levar ópera a escolas e monumentos.

Denominada “O.P.(us) – Ópera no Património”, a iniciativa envolve ainda as Câmaras de Leiria, Batalha, Viseu e a Universidade de Coimbra e vai durar até 2019, estando programados 91 espetáculos de cariz operático por ano.

Apoiado pelo Programa Operacional Regional do Centro, o projeto representa um investimento de mais de 971.502 euros e divide-se em residências artísticas, concertos e residências artístico-pedagógicas.

O mentor da “O.P.(us) – Ópera no Património” é o maestro José Ferreira Lobo. Estão previstos concertos nos sítios de arte rupestre do Vale do Côa, na igreja matriz de Vila Nova de Foz Côa e no Castelo de Pinhel, entre outros locais.