07-11-2016 10:23

“Startup” criadora do wiGO participa no Web Summit

A Follow Inspiration, sediada no Fundão e que criou o carrinho de compras autónomo wiGo, é a única “startup” da região que vai participar no Web Summit, que se realiza em Lisboa a partir de hoje.

Trata-se de um dos maiores encontros europeus de tecnologia, empreendedorismo e inovação e contará com catorze empresas da região Centro, num total de 66 escolhidas para representar Portugal. «Vinte por cento das empresas portuguesas (“startups”) consideradas mais inovadoras são da região Centro», salienta a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

O Web Summit deverá contar, este ano, com cerca de 50 mil participantes, mais de duas mil empresas, mil investidores e 650 oradores das maiores tecnológicas globais.