06-11-2016 20:17

Desportivo de Gouveia derrotado

O Desportivo de Gouveia perdeu esta tarde por 2-0 com o Lusitano de Vildemoinhos na 9ª jornada da série D do Campeonato de Portugal.

Os serranos desceram para a sexta posição da classificação geral com 11 pontos.