06-11-2016 18:18

Vila Franca das Naves comanda IIª Divisão Distrital

O Vila Franca das Naves comanda o Distrital da IIª Divisão da AF Guarda sem derrotas e hoje ganhou 2-0 na sede do distrito frente ao Guarda Unida Desportiva.

O Foz Côa ocupa a segunda posição e também venceu fora, 1-0 no dérbi do concelho em Freixo de Numão. Nos restantes jogos o Castelos perdeu em casa por 3-1 com o Celoricense e o Casal de Cinza empatou a duas bolas com o Paços da Serra. O Pala folgou.