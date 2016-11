06-11-2016 17:34

Sabugal aproveita derrota caseira do Trancoso para assumir liderança do Distrital da Guarda

E à sétima jornada do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda houve reviravolta na liderança com o Sabugal a assumir o comando do campeonato.

Esta tarde, os raianos receberam e venceram o Figueirense por 3-1 e aproveitaram o inesperado deslize caseiro do Trancoso, que perdeu 1-0 com o Sp. Mêda. As duas equipas ocupam agora a segunda posição da geral, com 14 pontos (menos um que o líder), a par do Fornos de Algodres, que empatou 0-0 em Manteigas.

Nos restantes jogos, o Vilar Formoso venceu em casa o São Romão por 2-1 e o Vila Cortês do Mondego conseguiu a primeira vitória do campeonato ao ganhar por 5-2 ao Estrela de Almeida. A formação do concelho da Guarda tem agora três pontos mas continua no último lugar da classificação, a um ponto do adversário desta tarde. Finalmente, o Aguiar da Beira derrotou o Soito por 4-0 numa jornada em que folgou o Vilanovenses.

O campeonato regressa a 20 de novembro, em virtude de se jogar no domingo a pré-eliminatória da taça de Honra da AF Guarda, com um duelo interessante entre o Sp. Mêda e o Sp. Sabugal.