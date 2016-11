05-11-2016 18:09

Sp. Covilhã empata Benfica B

O Sp. Covilhã conseguiu esta tarde, no Seixal, um empate muito importante com o Benfica B.

Os serranos estiveram a perder 2-0 e protagonizaram a reviravolta com golos de Harramiz (43') e Mike (85'), sendo premiados com um ponto.

Este resultado confirma a recuperação da equipa de Filipe Gouveia na IIª Liga.