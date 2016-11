05-11-2016 15:21

Carmen Souza & Theo Pascal esta noite no TMG

O grande auditório do Teatro Municipal da Guarda (TMG) recebe esta noite (21h30) um concerto de Carmen Souza & Theo Pascal, integrado no "Ciclo Relavrar".

«Carmen Souza tem vindo a afirmar-se de forma determinante como um dos mais vibrantes e inquietantes símbolos da lusofonia», sublinha o TMG.

Já Theo Pascal é considerado um «talentoso baixista do jazz» português.