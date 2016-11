05-11-2016 12:09

Caloiros do IPG "batizados" esta tarde

A Semana do Caloiro no IPG, organizada pela Associação Académica da Guarda (AAG), entra hoje na reta final.

Esta tarde realiza-se o tradicional desfile e batismo do Caloiro, na Alameda de Santo André, pelas 15 horas, e, à noite, atuam os Jackpot, o rapper Mastiksoul e o Dj Gabriel Marques no pavilhão do estádio municipal. O evento termina no domingo com o “Baile do Caloiro” no “Bar Bacalhau”, que será complementado com mais um “Arraial da Cerveja”.