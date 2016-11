04-11-2016 17:25

Assunção Cristas amanhã em Trancoso

A líder do CDS, Assunção Cristas, vai estar amanhã em Trancoso para uma visita à Feira da Castanha e Paladares do Outono, no Pavilhão Multiusos. Na parte da manhã, a ex-ministra da Agricultura e do Mar vai visitar a "Prisca".