04-11-2016 14:49

Feira da Castanha até domingo em Trancoso

A IVª Feira da Castanha e Paladares de Outono já começou em Trancoso, uma das zonas do país com maior produção deste fruto.

Organizado pela autarquia, o certame decorre no Pavilhão Multiusos e pretende valorizar a castanha e promovê-la gastronomicamente. Do programa constam uma feira de produtos locais e regionais, como o vinho, licores, queijo, azeite e doçaria, jornadas técnicas, sessões de “showcooking”, conferências, animação e o tradicional magusto comunitário no domingo (17h30).

Durante a feira haverá ainda concursos de doçaria de castanha e da melhor castanha de Trancoso, nas variedades Martaínha e Longal. Já o cartaz musical inclui as atuações de Boss AC (esta noite) e Sons do Minho (sábado). Paralelamente, realiza-se uma mostra gastronómica em 12 restaurantes de Trancoso.

Anualmente são produzidas cerca de 2.500 toneladas de castanhas no concelho, «um número que vindo a aumentar devido ao investimento dos produtores locais na formação, plantação de novos soutos e nas tecnologias de produção», adianta a autarquia.