04-11-2016 12:14

Fundão cria centro de apoio a empresas brasileiras

A Câmara do Fundão vai criar juntamente com a Prefeitura de Campinas (Brasil) um Centro de Apoio a Negócios, que pretende ser um espaço de ajuda para empresas brasileiras que desenvolvam atividade em Portugal.

«Será um centro partilhado entre Portugal e Brasil e que queremos que possa ser visto pelas empresas brasileiras como uma porta de entrada da Europa, visando, naturalmente, a possibilidade de virem a fixar-se no Fundão», adiantou o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes.

O acordo para a criação deste centro foi firmado em outubro, durante uma visita que Paulo Fernandes realizou a Campinas, no âmbito da colaboração que os dois municípios já desenvolvem há cerca de três anos.