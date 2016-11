04-11-2016 10:55

ULS da Guarda lança método tecnológico pioneiro em Portugal na área de Ortopedia

«Aquilo que se vê nos filmes de ficção científica, das pessoas a manipularem imagens com gestos, é uma realidade e vai acontecer aqui». Foram as palavras de Ricardo Santos, diretor do serviço de Informática da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, para explicar em que consiste a tecnologia pioneira no país, que a unidade hospitalar vai implementar no bloco operatório do serviço de Ortopedia. A partir da próxima terça-feira, um grupo de engenheiros vai instalar e testar o serviço inovador que permite «ao cirurgião que está no campo operatório poder manipular e visualizar todos os exames sem sair do local. Através de gestos podem manipular essas imagens», adiantou o responsável.

Esta inovação vai permitir a diminuição do tempo das cirurgias, bem como o tempo que as anestesias duram, diminuindo também o risco para o utente. O mecanismo funciona «através da instalação de uma pulseira no braço do profissional, que está ligada a sensores que registam todos os gestos executados, e quando reconhecidos traduzem a informação em ações no computador», de acordo com o diretor do serviço.

Ricardo Santos prevê que o serviço esteja operacional e pronto a ser utilizado a partir das Jornadas Ibéricas de Ortopedia Hospital Sousa Martins, que decorrem no dia 26 deste mês, no pavilhão Dr. Lopo de Carvalho. Do evento farão parte 21 palestrantes que abordarão temas como “Escoliose na Adolescência” (com Juan Blanco do Hospital Universitário de Salamanca); “Neucleotomia por radiofrequência” (com Miguel Leal do Centro Hospitalar Alto Minho); “Instabilidades cervicais na criança” (com Jorge Seabra do Ap. Hospital Pediátrico de Coimbra); entre outros.