04-11-2016 10:30

Médicos internistas reúnem na UBI

Hoje e amanhã, o grande auditório da Faculdade de Ciências da Saúde, da Universidade da Beira Interior (UBI), recebe a XXIIIª Reunião Nacional do Núcleo de Medicina Interna dos Hospitais Distritais.

A iniciativa pretende reunir internistas e internos do internato complementar da especialidade, bem como médicos de outras especialidades a nível nacional.

Durante os dois dias serão abordados diversos temas, como “Doenças Raras”, “Diabetes: outras perspetivas”, “Risco associado ao internamento em Medicina Interna”, os “Registos Clínicos Informatizados” e “Demografia e Saúde”.

A iniciativa é organizada pelo Núcleo de Medicina Interna, em parceria com o Centro Hospitalar da Cova da Beira e da Faculdade de Ciências da Saúde da UBI.