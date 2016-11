03-11-2016 18:07

Temperatura vai baixar significativamente no fim-de-semana

As temperaturas mínimas e máximas vão descer no fim-de-semana em todo o território, com alguma chuva e as mínimas a atingirem menos de 10 graus Celsius, em particular no domingo, segundo um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação disponibilizada, a partir do final do dia de amanhã, e com a aproximação e passagem de uma superfície frontal fria, «prevê-se a ocorrência de precipitação durante o fim-de-semana (dias 5 e 6) em todo o território, com descida significativa da temperatura máxima (4 a 6 ºC) no sábado e da mínima no domingo (entre 5 e 9ºC)». Neste cenário, as mínimas deverão cair para -1º C no domingo na região da Guarda.