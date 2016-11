03-11-2016 16:08

Mulher morre em poço nas Inguias

Uma mulher com cerca de 70 anos foi hoje encontrada morta no poço de um terreno agrícola em Inguias, no concelho de Belmonte.

Segundo a GNR, o corpo foi descoberto por um pastor e o alerta foi dado cerca das 11 horas, mas as autoridades não tinham qualquer comunicação de desaparecimento. A PJ da Guarda está a investigar o caso.