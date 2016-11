03-11-2016 15:42

Festival de Teatro começa hoje na Covilhã

Entre hoje e dia 12 decorre o Festival de Teatro da Covilhã, que conta este ano com nove espetáculos.

O anfitrião Teatro das Beiras abre o programa, às 21h30, com “Operários da Utopia”, uma criação própria inspirada nas obras “Utopia”, de Thomas More (1516); “Admirável Mundo Novo”, de Aldous Huxley (1932), e de “Mil Novecentos e Oitenta e Quatro”, de George Orwell (1949). Amanhã (21h30), sobe ao palco do auditório do Teatro das Beiras o Teatro do Montemuro com “Monólogos de uma vida”, que conta a história de um homem que precisa de tomar uma decisão. A festa do teatro continua no domingo, à mesma hora, com “Noche Oscura, ahora!”, do Teatro Guirigai. Na segunda-feira, o dia é dedicado aos mais pequenos e às 11 horas e 14h30 o Trigo Limpo-teatro ACERT apresenta “Um urso com poucos miolos”. No dia seguinte (14h30) é a vez de “Mythos”, uma peça do Teatro Extremo.

Na quarta-feira há dois espetáculos. Às 11 horas e 14h30 chega “A Ilha do Tesouro”, pelo Urze Teatro, e no dia 10 apresenta-se o Karlik Danza Teatro com “Wangari, la niña árbol” (14h30). Para o penúltimo dia do festival (11) há “Justiça”, da Companhia de Teatro de Braga (14h30 e 21h30), e no encerramento (dia 12) é a vez de “A Fera Amansada”, de Jangada Teatro, às 21h30.