03-11-2016 14:48

Aluna da Escola Surperior de Turismo e Hotelaria vence concurso de gastronomia

Inês Henriques, da Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH), polo do Politécnico da Guarda em Seia, venceu o primeiro prémio do concurso “Jovem Talento da Gastronomia”, na categoria “Tradição e Inovação”.

O desafio foi promovido no âmbito do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, que terminou anteontem. Inês Henriques licenciou-se em Restauração e Catering e frequenta atualmente o mestrado na ESTH, onde é também docente. Nesta quinta edição foram distinguidos mais cinco jovens cozinheiros, barmen e pasteleiros da Escola Profissional de Salvaterra de Magos e das Escolas de Hotelaria e Turismo do Estoril e de Lisboa.