03-11-2016 12:12

ULS assina contrato para projeto requalificação do pavilhão cinco

O Conselho de Administração da ULS da Guarda assinou, ontem, o contrato com a empresa de arquitetura da Guarda que venceu o concurso para a elaboração do projeto de requalificação do pavilhão cinco.

O espaço, depois de requalificado servirá para a instalação de todos os serviços que integram o Departamento da Saúde da Criança e da Mulher.

Trata-se de uma obra candidatada ao Programa 2020 e que ronda os dois milhões e meio de euros.