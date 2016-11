03-11-2016 10:45

Projeto EXPORTAR+ apresentado hoje

O NERGA promove hoje uma sessão sobre a internacionalização das Pequenas e Médias Empresas (PME) e os apoios disponíveis.

A sessão, que tem início marcado para as 15 horas na Associação Empresarial da região da Guarda, no parque industrial, é aberta aos empresários dos vários setores de atividade com o intuito de apresentar o projeto EXPORTAR+ e os apoios no âmbito do Portugal 2020. O projeto em questão surge do Sistema de Apoio a Ações Coletivas do Centro 2020, e está a ser desenvolvido pelo NERGA e pela AIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu. O objetivo passa pela valorização dos recursos das regiões envolvidas (Beiras, Serra da Estrela, Viseu, Dão e Lafões), nomeadamente através da internacionalização das empresas. Para isso, torna-se fundamental um conhecimento mais alargado dos mercados e estímulo a iniciativas coletivas de cooperação empresarial.