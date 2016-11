02-11-2016 16:14

Seia pede suspensão de portaria que fixa taxas nas estradas nacionais

O presidente da Câmara de Seia vai solicitar ao Governo a suspensão da portaria que atualizou o regime de taxas a pagar por serviços, licenças e autorizações emitidas pela Infraestruturas de Portugal (IP) nos acessos às estradas nacionais.

Para Carlos Filipe Camelo, a legislação, «criada pelo Governo anterior, constitui um verdadeiro assalto ao bolso dos cidadãos e dos empresários, ao impor uma taxa de 500 euros pela instrução de um processo e uma prestação anual, calculada em função das áreas do terreno ou do edificado, para além de outros encargos relacionados com a autorização da obra em si».

Em comunicado, o município sublinha que é «um verdadeiro absurdo exigir-se a uma empresa com acesso a uma estrada nacional que tenha de pagar 0,3 euros por cada metro quadrado de área coberta e descoberta do terreno onde esteja instalada».