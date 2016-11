02-11-2016 15:31

Orçamento de 10,5 milhões de euros para Belmonte em 2017

Foi aprovado, por unanimidade, o orçamento para o próximo ano no valor de 10 milhões e 700 mil euros, na Câmara Municipal de Belmonte (CMB).

Para 2017 está previsto concretizar um conjunto de obras que aguardavam até agora definição do quadro comunitário. Assim, vão ser realizadas intervenções no castelo de Belmonte, no centro escolar de Caria, no centro interpretativo de Centum Cellas e no campo de futebol de Belmonte.

A autarquia de Belmonte aprovou também por unanimidade o mapa de pessoal para 2017, que prevê o preenchimento de 16 postos de trabalho.