01-11-2016 18:38

Portugal vence Polónia por 4-1

A equipa das quinas iniciou hoje, na Guarda, um ciclo de preparação para o apuramento para o Euro-2018 com uma vitória por 4-1 sobre a Polónia.

Cardinal e Ricardinho bisaram num pavilhão municipal de São Miguel com lotação esgotada. Segundo a FPF, 1.250 espectadores assistiram ao encontro. As duas equipas voltam a defrontar-se amanhã no mesmo local e à mesma hora (17 horas).