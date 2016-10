01-11-2016 12:14

Seleção de futsal disputa hoje, na Guarda, primeiro de dois jogos com a Polónia

A seleção nacional de futsal defronta hoje (17 horas) a Polónia, na Guarda, no primeiro de dois jogos de preparação para a fase de apuramento para o Europeu de 2018.

As partidas - hoje e amanhã - estão agendadas para o pavilhão de São Miguel, numa oportunidade única para ver em ação craques como Ricardinho ou Cardinal. A entrada é livre mediante levantamento de convite no pavilhão a partir das 14 horas.

A iniciativa é da Federação Portuguesa de Futebol, com o apoio da autarquia e da AF Guarda. Para estes encontros o selecionador Jorge Braz convocou Fabinho e Ricardo Pinto (AD Modicus Sandim); Cardinal (El Pozo Murcia, Espanha); Ricardinho (Inter Movistar, Espanha); André Coelho, Tiago Brito e Vítor Hugo (Sp. Braga/AAUM); Bebé, Bruno Coelho, Fábio Cecílio e Miguel Ângelo (Benfica) e Djô, João Matos e Pedro Cary (Sporting).

Portugal já conhece três dos quatro adversários que vai encontrar na caminhada rumo à fase final do Campeonato da Europa, a disputar na Eslovénia. Trata-se da Roménia, Finlândia e o vencedor do grupo C da ronda preliminar, do qual fazem parte da Letónia, a Arménia, a Estónia e a Alemanha.

A fase preliminar de apuramento decorrerá entre 23 de janeiro e 1 de fevereiro de 2017, enquanto a ronda principal, em que compete a seleção lusa, vai realizar-se de 3 e 12 de abril do próximo ano. O grupo de Portugal vai jogar na Roménia.