31-10-2016 12:34

Semana do Caloiro começa hoje na Guarda

Começa hoje a Semana do Caloiro no IPG, organizada pela Associação Académica da Guarda (AAG).

A festa de receção aos novos alunos do Politécnico arranca esta noite com o “Arraial da Cerveja” no “Bar Bacalhau”, animado por Ângelo Brás e Dj André Almeida. Amanhã, no mesmo local, atuam as “Garotas de Ipanema” e Dj Perez. A animação prossegue na quarta-feira no bar da associação académica, no campus do IPG, com as tunas Egitúnica – Tuna Feminina do Instituto Politécnico da Guarda e Tuna Académica da Guarda – Copituna d’Oppidana, antes de Virgílio Faleiro e Dj Set.

O evento muda-se para o pavilhão municipal no dia 3 com o concerto dos Calem, dos Kappa Jota e Dj Big. Na noite seguinte sobem ao palco o rapper português Dillaz, depois de Tilhon e 100 Ensaios, com Dj Dílcio a fechar.

No sábado há o tradicional desfile e batismo do Caloiro, na Alameda de Santo André, e, à noite, atuam os Jackpot, o rapper Mastiksoul e o Dj Gabriel Marques.

A Semana do Caloiro termina no domingo com o “Baile do Caloiro” no “Bacalhau”, que será complementado com mais um “Arraial da Cerveja”. Os bilhetes podem ser adquiridos na secretaria da AAG, a partir das 14 horas. O ingresso geral custa 23 euros para sócios da Associação Académica com quotas em dia e inclui a oferta de 1 McMenu do McDonald’s para os 300 primeiros. Para os não estudantes o bilhete geral custa 37 euros.