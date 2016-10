31-10-2016 10:25

João Morgado escreve sobre navegadores para os mais novos

O escritor João Morgado é o autor da “Coleção de Grandes Navegadores”, destinada ao público infantil, que a Alethêia Editores e o Pingo Doce acabam de lançar.

As duas primeiras obras, intituladas “Pedro Álvares Cabral, o gigante dos mares” e “Vasco da Gama, o terror das Índias”, já estão à venda nos hipermercados do grupo Jerónimo Martins.

Trata-se de «uma aposta desta grande superfície em ter livros pedagógicos a um preço acessível a todas as famílias, para que as novas gerações possam aprender e gostar da História de Portugal», refere João Morgado, segundo o qual a coleção dará a conhecer doze nomes que marcaram os Descobrimentos e a expansão de Portugal nos séc. XV e XVI.

«Este foi um desafio irrecusável, pois foi ao encontro de um desejo», acrescenta o autor dos textos, explicando que os livros apresentam «uma linguagem simples, uma exposição clara da vida dos personagens e remetem os jovens leitores para outras pesquisas, com os pais, professores ou noutros livros». João Morgado escreveu os romances históricos “Vera Cruz” e “Índias”.