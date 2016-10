30-10-2016 21:32

Trancoso mantém liderança da distrital

A vitória, esta tarde, do Trancoso, no terreno do Figueirense, por 2-1, garantiu-lhe a liderança da 1ª Divisão do distrital da Guarda.

Já o Fornos de Algodres subiu ao segundo lugar, depois de uma vitória expressiva, por 3-0, frente ao Vila Cortez, e a formação do Sabugal desceu para terceiro.

Confira os resultados:



SC Sabugal 2-2 Aguiar da Beira

Ginásio Figueirense (C.Rodrigo) 1-2 Trancoso

Sp. Mêda 2-0 Vilar Formoso

AD São Romão 2-0 Manteigas

Fornos de Algodres 3-0 Vila Cortez

Estrela Almeida 0-0 Os Vilanovenses