30-10-2016 20:38

Sporting da Covilhã distancia-se dos lugares de despromoção

Os serranos somaram hoje mais três pontos frente ao Cova da Piedade. A partida, da 13ª jornada da II Liga, jogou-de esta tarde no Estádio Santos Pinto e terminou 1-0

O golo solitário do jogo foi marcado por Harramiz, de cabeça, aos 41 minutos.

O Sporting da Covilhã, agora em 16º na tabela classificativa, mostrou durante todo o encontro maior dinâmica ofensiva, conseguiu chegar mais vezes com perigo à área adversária e acabou por ir para o intervalo em vantagem. Esta vitória do Sporting da Covilhã afasta a equipa dos lugares de despromoção. Atualmente tem 14 pontos, menos 19 que o líder Portimonense.