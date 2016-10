30-10-2016 11:39

Despiste de viatura ligeira provoca três feridos graves em Seia

O despiste de uma viatura ligeira provocou hoje quatro feridos no concelho de Seia, distrito da Guarda, três deles em estado grave, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Dois dos feridos mais graves foram transportados num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, adiantou a mesma fonte.

Os outros dois foram encaminhados para o Hospital Amato Lusitano, na Guarda.

O acidente ocorreu às 06:30, em Alvoco da Serra, na Estrada Nacional 231.

Nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Louriga (Seia), além de um meio aéreo e de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida do INEM.