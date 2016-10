30-10-2016 10:44

Trail do Míscaro em Aguiar da Beira

Realiza-se hoje a terceira edição do Trail do Míscaro, em Aguiar da Beira, que inclui uma corrida e uma caminhada por alguns trilhos do concelho.

Os participantes podem optar entre um percurso longo (25 quilómetros) e outro curto (10 quilómetros), além da caminhada solidária (10 quilómetros). Nestas três modalidades as condições naturais micológicas, a natureza, o património e as tradições rurais do concelho são os atrativos. A prova tem um limite de 250 participantes. «O Trail do Míscaro é muito mais que uma corrida ou caminhada pela natureza. É uma experiência recreativa que gira à volta de um produto natural com elevado valor gastronómico, abundante no concelho, o ‘míscaro amarelo’», refere a organização, a cargo do jornal “+Aguiar da Beira”, em parceria com a autarquia local. A competição integra o IV Certame Gastronómico do Míscaro, que se realiza até hoje em Aguiar da Beira.