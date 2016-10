29-10-2016 20:52

Dia das Bruxas evocado em Monte do Bispo

Até amanhã a aldeia de Monte do Bispo (Belmonte) recebe o “Montefest”, um festival de outono, de cariz tradicional, com a missão de divulgar e intervir localmente através de música, dança, teatro e outras artes.

Com o objetivo de promover um olhar dinâmico e de interação com o património local, as pessoas, os seus hábitos e costumes, há ainda uma temática ligada ao misticismo, magia, antigas lendas, contos e estórias populares que evocam o Dia das Bruxas.

Ao longo do dia de hoje houve animação de rua e concertos, para as 23 horas está previsto Torga. O “Montefest” termina no domingo com um momento musical “Despedia das Bruxas” (16 horas). A organização é da Associação in Monte Cultural.