29-10-2016 11:31

Dadaísmo é tema do ciclo “Contradizer” na Guarda

A associação Calafrio promove hoje a 17ª sessão do ciclo “Contradizer”, que vai decorrer na sua sede, a antiga escola do Rio Diz, na Guarda.

Com início marcado para as 16 horas, a atividade é dedicada ao centenário do Dadaísmo, o movimento artístico iniciado por um grupo internacional de artistas, liderado por Hugo Ball, Tristan Tzara e Marcel Janco, em Zurique (Suíça) durante a Primeira Guerra Mundial. Américo Rodrigues orientará a oficina “Como fazer um poema dadaísta, segundo a receita de Tristan Tzara”. A partir das 21 horas há uma palestra de José Teixeira (ESBAL) sobre o tema “Do dadaísmo ao movimento fluxus ou da antiarte à arte total”. Segue-se a performance “DizDadaDiz”, apresentada pelos dadaístas voluntários que participaram na oficina, e a sessão termina com a projeção do filme “Emak-Bakia”, de Man Ray, musicado por Micro Animal Voice. A participação na oficina carece de inscrição prévia pelo email calafrioassociacaocultural@gmail.com . Organizado desde 2014, o ciclo “Contradizer” tem abordado diferentes manifestações de arte, como a literatura, música, fotografia e cinema, em diferentes locais da Guarda e localidades do distrito.