29-10-2016 10:23

Feira da Castanha em Aldeia do Bispo

A Feira da Castanha regressa hoje e amanhã à Aldeia do Bispo (Guarda). Música tradicional, tasquinhas, lojas de artesanato, exposições e venda de produtos da terra são algumas das atividades que fazem parte do programa. Hoje destaca-se o I Concurso “A melhor castanha da Aldeia”, em que os concorrentes tiveram de apresentar, até ontem, 10 quilos de castanhas. Todos os participantes receberão um prémio de presença no valor de 30 euros para a variedade Martaínha e 20 euros para a variedade Longal. O primeiro lugar na variedade de Martaínha recebe 75 euros e na variedade Longal 50. Segue-se o jantar “Sabores e Paladares da Castanha”. Já amanhã haverá um showcooking “A arte de cozinhar a castanha” (15h30) e o II Concurso “O melhor doce com castanha”, onde os participantes receberão um prémio monetário entre 75, 50 e 25 euros, de acordo com o lugar em que ficarão classificados. No entanto, todos os concorrentes têm direito a um prémio de participação. Organizada pela Junta de Freguesia, a Feira da Castanha prossegue com um magusto de rua e a entrega de prémios dos concursos.