28-10-2016 15:50

GNR de Gouveia detém casal por tráfico de droga

Militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Gouveia detiveram ontem, em Tremês (Santarém), um por tráfico de droga.

A operação contou com o apoio da GNR de Santarém e culminou com uma busca domiciliária e outra não domiciliária onde foram apreendidos 2,6 quilos de haxixe, 510 gramas de folhas de cannabis e 5.170 euros em dinheiro. Os guardas confiscaram ainda cinco telemóveis, uma balança de precisão e fertilizantes destinados ao cultivo da droga.

Os detidos, um homem de 33 anos e uma mulher de 43 anos serão hoje presentes no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra.