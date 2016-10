28-10-2016 14:33

“O doente do século XXI” é tema do Congresso MedUBI

O Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade da Beira Interior (MedUBI) organiza até domingo mais uma edição do ‘Congresso MedUBI, subordinado ao tema “O doente do século XXI”.

Os participantes vão tentar responder a questões como “Quem é o doente da atualidade?”, “O que precisa da Medicina?” e “O que é que os futuros médicos lhes podem proporcionar?”. «Numa altura em que a medicina precisa de ser cada vez mais humanizada, em que os médicos precisam adquirir novas competências e em que os pacientes têm acesso a informações variadas, e nem sempre credíveis, é imperativo que os futuros médicos estejam ainda mais preparados», sustenta a organização. Durante três dias serão abordadas varias áreas da Saúde, procurando evidenciar e compreender as interligações que delas advêm e a sua relação com o paciente. Participam dezenas de oradores de renome nacional e internacional, provenientes de todo o país.