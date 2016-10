28-10-2016 12:47

Certame gastronómico do míscaro já começou em Aguiar da Beira

O IVº Certame Gastronómico do Míscaro acontece este fim-de-semana em Aguiar da Beira.

O evento arrancou ao final da manhã de hoje no pavilhão gimnodesportivo local. Do programa do primeiro dia consta um mercadinho agrícola, um festival de sopas, um workshop sobre “Boas Práticas na Apanha dos Cogumelos”, organizado pelo Clube de Micologia de Aguiar da Beira, a apresentação do livro “O Menino de Vento”, de Fernando Pereira, e uma sessão de “live cooking” com Telmo Frias e Nuno Seixas. À noite atua a banda Rock Out.

No sábado há um passeio micológico, uma exposição de cogumelos, o workshop “Chef Júnior” com Rosarinho Sampaio, outra sessão de “live cooking” com o chef Nelsoon Augusto e o concurso gastronómico do míscaro. O segundo dia termina com o espetáculo de Augusto Canário.

No domingo corre-se o “Trail do Míscaro”, há gastronomia, uma concentração de motorizadas e a atuação dos grupos de concertinas Os Abadenses, Grupo da Farra e Clave de Sol. A jornada termina com um magusto e a atuação do grupo Raízes da Terra.