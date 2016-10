28-10-2016 11:48

Toponímia debatida hoje no IPG

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) está a organizar hoje o V Fórum sobre Toponímia.

A atividade decorre no auditório dos Serviços Centrais do Instituto, onde serão abordados temas como “Guarda – Toponímia e Cristãos Novos, finais do Século XVI” (Manuel Luis Santos); “As mulheres Emparedadas do santuário de Milreu e da Senhora do Templo-Tempre” (Fernando Monteiro Correia); “Particularidades da toponímia na Freguesia da Ramela” (Vanda Sá Rodrigues); e “Ainda o Côa (Questionando)” (Eurico Morais Palos).

“Novas Placas Toponímicas na Guarda” (Sérgio Costa, vereador da Câmara da Guarda); “A Guarda escrita por Vergílio Ferreira, Tomás Ribeiro e Augusto Gil” (Anabela Pereira Matias); “Toponímia: de Aldeia Lourenço a Malta”, (Manuel Martins Neves) e “Safed – a tradição judaica que abraçou a Guarda” (José Levy Domingos) são outras das intervenções agendadas.

A fechar os trabalhos será apresentado o livro “História da Companhia de Jesus em Portugal”, de Maria de Deus Beites Manso. Segundo a organização, o objetivo deste fórum é «incrementar o estudo/divulgação através de diversificadas e distintas perspetivas que, globalmente, propiciem a guarda da memória e um melhor conhecimento da toponímia».