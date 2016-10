28-10-2016 10:23

Câmara da Covilhã aprova orçamento de 37,2 milhões de euros para 2017

A Câmara da Covilhã aprovou, ontem à noite, um orçamento de 37,2 milhões de euros para 2017.

«É um orçamento muito, mas mesmo muito, realista, porque é muito próximo daquilo que são efetivamente as nossas receitas, sem empolamento», referiu Vítor Pereira no final de uma reunião de Câmara extraordinária, onde o orçamento foi aprovado por maioria.

Segundo o presidente do município, o aumento previsto prende-se com o aproveitamento de fundos comunitários, nomeadamente o que está previsto quer no Pacto de Desenvolvimento da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela quer do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU).