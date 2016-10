28-10-2016 09:54

Homem morreu em despiste de trator em Aldeia do Bispo (Sabugal)

Um homem de 76 anos morreu ontem em Aldeia do Bispo (Sabugal) na sequência do despiste do trator agrícola que conduzia.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o acidente ocorreu num caminho agrícola daquela localidade e o alerta foi dado pelas 22h36.

Estiveram no local elementos dos Bombeiros Voluntários do Soito, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) da Guarda e militares da GNR.