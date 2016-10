27-10-2016 19:06

CERVAS é tema do “Museu à Noite” em Pinhel

“Recuperação de Fauna Selvagem em Portugal – o contributo do CERVAS na Região Centro” é tema da sessão de hoje do ciclo de conferências “Museu à Noite”, que terá lugar no castelo de Pinhel (21 horas).

O orador é Ricardo Brandão, coordenador do Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS), uma estrutura do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas/ Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) que está sediada em Gouveia. O CERVAS tem-se notabilizado pela recuperação e devolução à natureza de centenas de aves. «A existência da Zona de Proteção Especial do Vale do Côa, onde nidificam algumas das aves de rapina que constituem um importante elemento da nossa biodiversidade, leva-nos a encarar estas espécies como valiosos recursos do nosso património natural», refere a autarquia, que promove este ciclo juntamente com o Museu Municipal. No final da tertúlia será libertada uma ave de rapina noturna.