27-10-2016 18:18

Câmara de Pinhel aprova orçamento de 19,5 milhões

A Câmara de Pinhel aprovou por unanimidade o orçamento para 2017, no valor de 19,5 milhões de euros, mais cerca de quatro milhões de euros em relação ao deste ano.

Segundo o presidente Rui Ventura, o orçamento para o próximo ano corresponde ao «ritmo reformista» que o município pretende prosseguir. «Trata-se de um orçamento marcado pela modernização e pelo maximizar das fontes de financiamento» ao investimento municipal.

Em comunicado, a autarquia adianta que os «grandes investimentos» estão associados à construção de equipamentos considerados estruturantes, com particular destaque para a construção das novas piscinas municipais cobertas e descobertas, bem como o Parque Urbano de Pinhel (no antigo Campo de Futebol Astolfo da Costa).

O orçamento municipal de Pinhel para 2017 vai ser discutido e votado na próxima reunião da Assembleia Municipal.