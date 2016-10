27-10-2016 17:30

GNR da Guarda deteve suspeito de tráfico de droga e apreendeu 132 dose de heroína

A GNR da Guarda deteve em flagrante delito, na passada terça-feira, um homem por tráfico de droga.

Na operação levada a cabo por militares do Núcleo de Investigação Criminal da Guarda foram apreendidas 132 doses de heroína e 33 doses de cocaína, bem como outros objetos utilizados no corte e venda do produto estupefaciente. O suspeito foi presente a tribunal, tendo ficado em prisão preventiva.