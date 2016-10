27-10-2016 16:03

TeatrUBI e ASTA em cena hoje em Marrocos

A peça “Sangue e Outras Substâncias”, uma coprodução entre o TeatrUBI - Grupo de Teatro da Universidade da Beira Interior e a ASTA - Associação de Teatro e Outras Artes sobe hoje ao palco da 10ª edição do Festival Internacional de Teatro Universitário de Tânger, em Marrocos.

A mostra realiza-se está a decorrer esta semana e termina amanhã e o espetáculo das companhias covilhanenses estará em cena no teatro da University Of New England. O festival de Tanger conta com a participação de companhias oriundas da Argélia, Bélgica, Brasil, Egipto, Espanha, França, Itália, Marrocos e Portugal.