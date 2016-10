27-10-2016 12:20

“Gentes da Beira” para ver na Tinturaria

A galeria Tinturaria, na Covilhã, acolhe até 6 de novembro a exposição fotográfica “Gentes da Beira”, de António Supico.

De acordo com o fotógrafo, «a máquina fotográfica mostrou-me mais mundo. Foi com ela que me apaixonei por nuvens de todas as formas e movimentos, que me enamorei por portões e muros de pedra, por birras e sorrisos de criança. Descobri como é extraordinariamente rico o nosso património humano e arquitetónico, particularmente o da minha região, a Beira Interior, em particular a Cova da Beira». A coleção de fotografias apresentada sugere uma viagem ao quotidiano das gentes da Beira.