27-10-2016 12:17

GNR reforça patrulhamento nas estradas a partir de amanhã

A GNR vai reforçar o patrulhamento nas estradas portuguesas, entre sexta e terça-feira, para «garantir o apoio» a todos os automobilistas que se deslocam às terras de origem por ocasião do dia de Todos os Santos.

Em comunicado, a GNR indicou que durante o período da operação serão empenhados militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, que vão realizar ações preventivas de combate à sinistralidade rodoviária.

Os militares vão estar «particularmente atentos» ao excesso de velocidade, à condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas e à falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e sistemas de retenção para criança.

O uso indevido do telemóvel no exercício da condução e a falta de habilitação legal para conduzir são outras infrações a que a GNR vai estar atenta durante o patrulhamento. Na operação "Todos os Santos" de 2015 registaram-se 575 acidentes que causaram quatro mortos e nove feridos graves.