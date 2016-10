27-10-2016 10:53

Delegados ao congresso federativo do PS Guarda vão a votos a 11 de novembro

As eleições para os delegados ao congresso federativo do PS da Guarda vão ser repetidas a 11 de novembro, realizando-se a no dia 26 desse mês a reunião magna dos socialistas guardenses.

As datas foram decididas pelo Secretariado Nacional e serão ratificadas pela Comissão Nacional do PS, que vai reunir na primeira semana de novembro, apurou O INTERIOR junto de fonte do Largo do Rato.

As eleições serão realizadas novamente em todas as secções do distrito com as listas de candidatos a delegados apresentadas por António Saraiva, presidente da Federação eleito, e de Eduardo Brito, candidato que desistiu, que foram a votos a 4 de março passado.

A eleição para a presidência da Federação foi contestada e impugnada pelo histórico dirigente de Seia, mas os órgãos nacionais validaram a escolha de António Saraiva faltando apenas eleger os delegados e realizar o congresso federativo para o processo ficar concluído.

Entretanto, o PS anunciou que as suas Jornadas Parlamentares vão realizar-se de 20 a 22 de novembro no Hotel Vanguarda, na Guarda.