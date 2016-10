26-10-2016 19:08

Sp. Covilhã segue na Taça da Liga

O Sp. Covilhã apurou-se hoje para a fase de grupos da Taça da Liga.

Na cidade nortenha, os serranos entraram a vencer com um golo de Chaby aos 6' mas concederam o empate aos 23'. O resultado manteve-se até ao apito final com o Covilhã a carimbar a continuidade na competição nas grandes penalidades com 4 penáltis convertidos contra dois dos locais.