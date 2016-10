26-10-2016 16:15

IPAC certifica Comissão Vitivinícola da Beira Interior

A Comissão Vitivinícola da Beira Interior (CVRBI) foi certificada pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC) como organismo de certificação de produtos vínicos com Denominação de Origem “Beira Interior” e com Indicação Geográfica “Terras da Beira”.

O pedido teve resposta favorável do IPAC no passado dia 13, tendo sido tomada a decisão de acreditação segundo o referencial NP EN ISO/IEC 17065:2014.

Com a publicação da portaria nº 280/2011, de 17 de outubro, a CVRBI tinha sido designada, sob condição resolutiva, ao abrigo do determinado pelo Decreto-lei nº 212/2004, de 23 de agosto, como «entidade certificadora para exercer funções de controlo da produção e comércio e de certificação dos produtos vitivinícolas» com direito às denominações acima mencionadas.

«Esta acreditação vem reforçar e dar ainda maior responsabilidade ao nosso processo de certificação, que é absolutamente idóneo e imparcial, o que confere aos vinhos e espumantes da Beira Interior uma clara garantia de qualidade. Esperamos que esta acreditação seja também mais um incentivo para que os nossos associados certifiquem mais vinhos com DO Beira Interior e IG Terras da Beira», refere a CVRBI em comunicado.